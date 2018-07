Rotação de jogadores será vital para Arsenal buscar título, diz Wenger

Com um excelente início de campeonato, o Arsenal abriu quatro pontos de vantagem na liderança da tabela após 13 jogos, mas agora terá de disputar sete partidas em 25 dias em dezembro, começando com o duelo em casa contra o Hull City, na quarta-feira.

O lateral-direito Bacary Sagna vai desfalcar a equipe com uma lesão, o que abriu vaga no time para Carl Jenkinson, e Wenger sabe que vai precisar contar com o banco de reservas nas próximas semanas.

"Eu revezo considerando o nível de cansaço", disse Wenger em entrevista coletiva. "Temos algumas indicações --meus olhos, alguns dados objetivos e também algumas posições que são mais exigentes do lado físico do que outras."

O técnico afirmou ainda que não está preocupado em aumentar as opções ofensivas da equipe na janela de transferências de janeiro. O atacante Olivier Giroud e o meia Aaron Ramsey já marcaram juntos 15 gols na temporada, e Wenger ressaltou que ainda tem Yaya Sanogo como opção.

"Não estou preocupado com isso", disse. "No momento temos Yaya Sanogo que está voltando de contusão. Espero que ele esteja conosco na segunda parte da temporada."

(Reportagem de Martyn Herman)