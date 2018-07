Roteiro do Brasileiro 2009 anima o Palmeiras para buscar título

O mesmo roteiro que prejudicou o Palmeiras há oito anos agora é usado para tentar animar o clube. Neste Campeonato Brasileiro a equipe está 13 pontos atrás do líder ao fim da 23ª rodada, condição que remete à temporada de 2009. Naquele ano, neste mesma altura da competição, o Alviverde era o líder, mas se viu superado no fim por um time que estava 13 pontos atrás, o Flamengo.

"Ainda estamos brigando pelo título, vamos tentar ser o melhor time do segundo turno e depois ver como fica", comentou o zagueiro Edu Dracena nesta terça-feira. A equipe ocupa a quarta posição e está otimista na chance de título. A desvantagem de 13 pontos para o líder, Corinthians, a 15 rodadas do fim pode ser diminuída com um confronto direto na arena rival pela 32ª rodada.

A possível reviravolta seria uma das maiores da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Outro exemplo de reação heróica veio em setembro de 2009, a partir exatamente da 23ª rodada. O então 11º colocado Flamengo estava 13 pontos atrás do Palmeiras, até começar uma arrancada rumo ao título, confirmado apenas na última rodada.

O Palmeiras era o líder da competição naquela altura, mas caiu de rendimento e terminou o Brasileiro até mesmo sem vaga na Copa Libertadores. Se atualmente o Corinthians lidera com 50 pontos ante 37 do Alviverde, em 2009 os times faziam campanha mais modesta até a 23ª rodada, com 44 pontos para o Palmeiras e 31 para o Flamengo na ocasião.