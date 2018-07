Roth alerta para problemas do Vasco, mas Eurico ironiza rival

"Ainda temos muitos problemas, coisas a corrigir. Mas o grupo deu uma demonstração de força psicológica, técnica e física. Estamos em uma sequência de jogos complicados, quem acompanha sabe. O adversário preparou uma festa bonita, está de parabéns pelos reforços que contratou. Só que tivemos uma postura importante. Isso demonstra nossa condição física, claro, mas também o equilíbrio psicológico desse grupo. Os jogadores estão de parabéns", afirmou Roth.

A postura do treinador foi bem diferente da adotada por Eurico Miranda, presidente do Vasco. Após passar os últimos dias em conflito com o Fluminense e o consórcio responsável pela administração do Maracanã por causa do posicionamento das torcidas no estádio, o dirigente divulgou nota no site oficial do clube com ataques ao rival, celebrando a vitória da sua equipe.

"História não se muda com canetadas e anexos obscuros. História se constrói com vitórias. Por isso ganhamos de novo. Para lembrar quem é maior e exatamente por isso teve o direito de escolher como iria acomodar o seu torcedor no Maracanã. Que sirva de lição", escreveu Eurico.

Para ele, o triunfo vascaíno foi uma resposta aos acontecimentos dos últimos dias. "A vitória do Vasco sobre o Fluminense na partida deste domingo vai além da obviedade registrada pela estatística de confrontos entre os dois clubes. Representou, também, uma resposta ao que foi dito, ao que foi feito, ao que foi tramado contra nós", disse.

A vitória no domingo levou o Vasco aos 12 pontos, na 18ª colocação no Campeonato Brasil. O próximo compromisso do time será pela Copa do Brasil. Após vencer por 3 a 1 em São Januário, o time disputará uma vaga nas oitavas de final com o América de Natal na próxima quarta-feira, fora de casa, na Arena das Dunas.