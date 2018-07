Roth aposta em recuperação do Inter como visitante Ganhar no Beira-Rio não é o suficiente. Para ser campeão brasileiro, o Internacional tem de voltar a vencer como visitante - a começar pelo Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada. Essa é a constatação do técnico Celso Roth, que aposta numa reação da equipe gaúcha nos jogos fora de casa.