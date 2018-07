Roth celebra vitória e revela emoção no vestiário do Inter

O fim do jejum de 14 jogos sem vitórias do Internacional no Campeonato Brasileiro, assegurado com o triunfo por 2 a 1 sobre o Santos, na noite de quinta-feira, no Beira-Rio, deixou os jogadores emocionados. Foi o que revelou o técnico Celso Roth após o confronto, válido pela 23ª rodada, destacando a importância do resultado positivo alcançado.

Na avaliação de Roth, o Santos é, nesse momento, superior ao Inter nos aspectos técnicos e táticos. Mas atuando com muita disposição, o seu time conseguiu voltar a triunfar. E ele espera que esse resultado dê mais tranquilidade ao time para a sequência do Brasileirão.

"Vitória importante sobre um adversário que está muito mais equilibrado técnica e taticamente do que o Inter, que é campeão paulista, e nós, com um mês de trabalho. Mas é o retorno de uma situação que os jogadores sentem e estão sentindo muito há tempo e se sobressaíram para retomar o caminho das vitórias e das conquistas. O vestiário estava emocionado, os jogadores estavam vibrando muito", disse.

Com a vitória na noite de quinta, o Inter chegou aos 27 pontos, em 15º lugar no Brasileirão, deixando a zona de rebaixamento. O time volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em confronto válido pela 24ª rodada.