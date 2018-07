Roth comemora vitória e reação 'heroica' do Vasco

O técnico Celso Roth admitiu que se surpreendeu com a primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois de estar perdendo por 2 a 0 para o Internacional em São Januário, na noite de quinta-feira, a equipe carioca reagiu e conseguiu a virada no segundo tempo, fechando a partida por 3 a 2.

Vasco vira sobre Inter e fatura 1ª vitória no Brasileiro

"Estamos caminhando neste início de campeonato com muita pressão e foi assim no jogo contra o Internacional. No final do primeiro tempo, muitos torcedores pensaram que o placar já estava definido, mas o futebol sempre nos prepara uma maravilha", afirmou.

Empolgado, Roth classificou a virada do Vasco sobre o Internacional como heroica. "Ganhamos de uma equipe que está na semifinal de Libertadores e foi uma vitória heroica do grupo e uma vitória que revigora o fôlego do grupo para continuar trabalhando", disse.

Com o triunfo, o Vasco chegou aos quatro pontos e está em 16° lugar no Campeonato Brasileiro. A equipe voltará a jogar no domingo, quando via duelar com o Botafogo no Estádio do Engenhão.