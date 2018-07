Roth confirma Inter com Anselmo e Valdivia entre os titulares contra o Botafogo

As presenças de Anselmo e Valdivia serão as novidades na escalação do Internacional para o duelo com o Botafogo, nesta quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o que indicou o técnico Celso Roth no treinamento desta terça-feira.

Apesar de o time ter vencido as últimas duas partidas, o que ainda não serviu para tirá-lo da zona de rebaixamento do Brasileirão, Roth decidiu realizar mudanças no meio-de-campo do Inter. As trocas, aliás, já haviam sido testadas na atividade da última segunda-feira no CT do Parque Gigante.

Agora, nesta terça, no último treinamento antes do confronto com o Botafogo, Roth confirmou as trocas. O volante Anselmo vai ocupar a vaga de Eduardo Henrique, enquanto o meia-atacante Valdivia ganhou a vaga do venezuelano Seijas.

Além dessas duas trocas, Roth vai fazer outra mudança na escalação do Inter. Livre de suspensão, Paulão vai substituir Ernando, que cumprirá gancho no duelo com o Botafogo. O treinador segue sem poder utilizar os lesionados Fernando Bob e Nico López.

Assim, o time gaúcho entrará em campo com a seguinte formação: Danilo Fernandes; William, Paulão, Eduardo e Ceará; Rodrigo Dourado, Anselmo, Valdivia, Alex e Gustavo Ferrareis; Vitinho.

Mesmo tendo vencido os últimos dois compromissos, o Inter ainda está na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 33 pontos. Por isso, precisa superar o Botafogo nesta quarta-feira.