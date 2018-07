Roth confirma Inter com time misto e promove voltas de Alex e Anderson

Desesperado no Campeonato Brasileiro e com a vaga encaminhada às quartas de final da Copa do Brasil, o Internacional poupará a maioria de seus titulares na partida de volta das oitavas do torneio. Nesta quarta-feira, o técnico Celso Roth armou a equipe com oito mudanças no treino realizado na véspera do duelo com o Fortaleza, no Castelão.

Em situação confortável após ter vencido por 3 a 0 na ida, em casa, Roth preferiu poupar suas principais armas para o Campeonato Brasileiro, no qual a equipe venceu somente uma vez nos últimos 18 jogos e está na zona de rebaixamento. Em relação à derrota para o América-MG na segunda, saíram William, Ernando, Artur, Rodrigo Dourado, Anselmo, Valdivia, Eduardo Sasha e Aylon.

Em meio a tantas mudanças, Roth recuperou alguns jogadores que pareciam esquecidos no elenco, como Anderson, que deve voltar a ser titular nesta quinta. Outro que vinha tendo poucas oportunidades e provavelmente jogará é o veterano Alex. O meia, no entanto, terá que cumprir uma função que exercia no início da carreira, na lateral esquerda.

Quem também terá oportunidade de mostrar serviço é o atacante Brenner. Contratado após se destacar pelo Juventude no Campeonato Gaúcho, o jogador fará sua estreia pela equipe principal, já que atuou somente pelo time B até o momento.

Com isso, o Inter está praticamente confirmado para encarar o Fortaleza. A equipe deverá ter: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Eduardo e Alex; Fabinho, Fernando Bob, Anderson, Seijas e Gustavo Ferrareis; Brenner.