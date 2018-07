Roth confirma Inter com time titular no domingo Depois de poupar os titulares na última rodada do Brasileirão, o técnico Celso Roth confirmou que o Inter terá força máxima para enfrentar o Vitória, domingo, no Beira-Rio. Assim, ele espera dar ritmo aos jogadores e fazer um treino de luxo com o time para a disputa do Mundial, que acontecerá em dezembro, em Abu Dabi.