Roth confirma retorno de Paulão à zaga do Internacional

O técnico Celso Roth confirmou no treino desta quarta-feira o retorno do zagueiro Paulão ao time titular do Internacional. Ele fará sua volta ao time na partida contra o Vitória, nesta quinta, no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Brasileirão. O jogo é determinante o Inter por estar na beira da zona de rebaixamento.

Paulão havia retornado às atividades normalmente na terça, mas somente nesta quarta treinou entre os titulares. Ele desfalcou o Inter na derrota para o Atlético-PR no fim de semana após sofrer uma concussão nos primeiros minutos da partida contra o Santos na rodada anterior. Por precaução, fora poupado em Curitiba.

Liberado pelo departamento médico no início desta semana, Paulão formou a dupla de zaga com Ernando nesta quarta. Assim, o Inter deve encarar o Vitória, do técnico Argel Fucks, escalado com Danilo; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Fabinho, Seijas e Valdívia; Nico López e Aylon.

O jogo desta quinta vai marcar o reencontro com Argel porque o treinador assumiu o comando do Vitória na terça-feira. Ele estava sem trabalho desde a saída do Figueirense no fim do mês passado.