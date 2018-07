Roth critica acomodação do Vasco e 'festeja' erros do goleiro do América-RN

"Não deixa de ser uma vitória importante. É sempre bom ganhar. Ganhamos lá e aqui. Conseguimos complicar o jogo no segundo tempo por erros nossos, infelizmente. Fizemos um belo primeiro tempo. No segundo, facilitamos e veio a infelicidade do goleiro do América-RN. Afrouxamos a marcação, mas é compreensível pela sequencia de jogos. Saímos classificados, com vitória melhor ainda, e já vamos pensando no Palmeiras", disse.

Roth explicou a decisão de optar por escalar o Vasco com três volantes - Anderson Salles, Serginho e Guiñazu - em Natal e acredita que a estratégia deu certo diante do América-RN, avaliando que ela pode se repetir nos próximos jogos.

"Usamos os três volantes, pois tenho dois que sabem jogar. O Serginho já jogou comigo assim no Atlético-MG. O segundo tempo dele foi muito bom, até com chance de gol. É uma questão de adaptação, tudo é momento no futebol. Fazemos as coisas de acordo com adversário. Em São Januário vencemos, mas fiquei até bravo que tomamos um gol lá, isso trouxe esperança para eles. Mas viemos aqui com determinação e fizemos um bom trabalho. Estamos bem, temos essa opção e vamos aproveitar quando pudermos e acharmos que deve, jogo a jogo", avaliou.

O triunfo sobre o América-RN foi o terceiro consecutivo do Vasco, que ainda luta para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Para Roth, o time tem potencial para ampliar a sua recuperação na temporada após um péssimo início no torneio nacional.

"Esses jogadores foram campeões cariocas. Isso não é qualquer coisa, é muito importante. Começamos a competição, talvez, um pouco empolgados e tivemos um início ruim. Para revertermos isso não é fácil. Eles tomaram consciência de que temos que mudar. A questão da sequência deve ser colocada claramente para os jogadores. Eles precisam saber que podem jogar sempre. Temos que manter esse perspectiva para o time sempre se manter ajustado. Vamos ver se a gente consegue isso", comentou.