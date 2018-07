Roth critica e diz que Cruzeiro 'perdeu para ele mesmo'

"No primeiro tempo nós dominamos o jogo, tivemos as oportunidades. Em um jogo como esse, de duas equipes qualificadas, mesmo que uma esteja numa situação mais tranquila e a outra não, o que determinou o resultado do jogo foi a bola parada e, depois, a atitude dos jogadores do Palmeiras. Eu disse lá dentro do vestiário, que nós perdemos para nós. Com todo respeito ao Palmeiras, mas nós perdemos para nós", disse.

Para Roth, o Cruzeiro desperdiçou muitas chances de gol no primeiro tempo contra o Palmeiras. O treinador também reclamou do árbitro Marcelo de Lima Henrique, que teria prejudicado o time mineiro ao não marcar uma falta no lance do segundo gol da equipe paulista.

"No primeiro tempo nós tivemos uma oportunidade clara para definir o jogo. No segundo tempo, tínhamos o jogo controlado. E aí, numa jogada de bola parada, num erro coletivo, levamos o gol e demos ao Palmeiras o que ele queria, os contra-ataques. E levamos o segundo gol numa situação muito clara de falta, para mim", afirmou.

Com a derrota de sábado, o Cruzeiro está com 43 pontos no Campeonato Brasileiro, na nona colocação, mas ainda pode ser ultrapassado por Náutico e Santos neste domingo. A equipe volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 33ª rodada.