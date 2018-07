Roth define escalação do Inter para encarar o Santos

Com praticamente força máxima, Roth terá apenas o desfalque de Tinga, que ainda se recupera de contusão. O volante Glaydson tinha sido o seu substituto no clássico de domingo, mas, dessa vez, o escolhido foi o atacante Rafael Sóbis. Diante disso, o meia Giuliano, que estava atuando mais adiantado, volta para sua posição original no meio-de-campo.

Durante o treino desta quinta-feira, Roth deu atenção especial a dois jogadores do time titular. Ele conversou bastante com Alecsandro e Giuliano, na tentativa de acertar o posicionamento de ambos dentro de campo. Assim, o treinador espera ter um time forte e preparado para encarar o Santos, num jogo decisivo para as pretensões das duas equipes no Brasileirão.

Inter e Santos estão com os mesmos 48 pontos no campeonato, seis atrás do líder Fluminense. Por isso, só a vitória no confronto direto deste sábado servirá para mantê-los na luta pelo título. Apesar de já estar com a cabeça no Mundial de Clubes, marcado para dezembro, em Abu Dabi, o time gaúcho promete lutar para ser campeão brasileiro enquanto ainda for possível.