Roth define Inter com Eduardo e Eduardo Henrique para pegar o Coritiba

O técnico Celso Roth definiu a escalação do Internacional para encarar o Coritiba na quinta-feira, no Beira-Rio, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino desta terça, o treinador armou o time colorado e confirmou os substitutos do zagueiro Paulão, suspenso, e do volante Fernando Bob, lesionado. Serão Eduardo e Eduardo Henrique.

Roth perdeu Paulão por causa do terceiro cartão amarelo e Fernando Bob graças a uma lesão muscular na coxa direita. O prejuízo poderia ser ainda maior, uma vez que o goleiro Danilo Fernandes fraturou o nariz na vitória de sábado sobre o Figueirense. Mas o departamento médico apressou em confirmá-lo para quinta.

Na defesa, Eduardo ganhou a vaga apesar da concorrência de Alan Costa e Leandro Almeida. Já no meio de campo, Eduardo Henrique brigava com nomes como Anselmo, Fabinho e até Anderson, mas ainda assim foi o escolhido de Roth.

Com isso, o Inter foi definido no trabalho tático desta terça-feira. A equipe vai a campo na quinta com: Danilo; William, Eduardo, Ernando e Ceará; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Alex, Seijas e Gustavo Ferrareis; Vitinho.

Após a atividade, o lateral William falou sobre a importância no confronto direto desta quinta. Na zona do rebaixamento, o Inter tem 30 pontos e encara o Coritiba, que tem 36 e é o 12.º. "O próximo jogo é muito difícil, mas temos que fazer de tudo para sairmos com a vitória", avaliou o jogador.