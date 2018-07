Roth deve repetir escalação do Inter contra Jaguares

O treino tático foi o primeiro após o confronto no Equador, já que no sábado o time havia feito apenas um trabalho tático. Assim, a equipe deve entrar em campo com: Lauro; Nei, Índio, Sorondo e Kleber; Bolatti, Wilson Mathias, Guiñazu, D''Alessandro e Zé Roberto; Leandro Damião.

As novidades do treinamento deste domingo foram o goleiro Agenor, o meia Augusto, o zagueiro Dalton, o lateral Paulinho e o atacante Fabinho, todos do Inter B, que foi eliminado no sábado nas semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o que provocou a demissão do técnico Enderson Moreira.