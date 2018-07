Roth diz que faltou agressividade ao Inter contra Santos

O técnico Celso Roth avaliou que faltou mais agressividade ao Internacional para derrotar o Santos no sábado, no Beira-Rio. De acordo com o treinador, o time gaúcho teve o controle da partida, mas finalizou pouco, o que impediu a conquista de um resultado melhor do que a igualdade em 1 a 1.

"Tivemos boa posse de bola. Faltou um pouco de profundidade, mas fizemos uma boa partida contra um adversário qualificado. Foi um clássico do futebol brasileiro. O Inter tomou sempre a iniciativa e o Santos jogou no nosso erro", afirmou Roth, ressaltando a qualidade técnica das duas equipes.

O empate deixou o Internacional em sexto lugar no Brasileirão, com 49 pontos. Por isso, o atacante Leandro Damião ressaltou a necessidade da equipe derrotar o líder Fluminense na quarta-feira. "Agora é partir para cima do Fluminense no próximo jogo em casa pra conseguir a vitória de qualquer jeito", disse.