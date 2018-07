Roth diz que Inter está preparado para pegar o Mazembe e elogia torcida

ABU DABI - O Internacional fez a lição de casa e está pronto para buscar o bi do Mundial de Clubes da Fifa. Entenda-se por obrigação: estudo minucioso dos adversários e cumprimento à risca das recomendações para se adaptar ao fuso horário de Abu Dabi.

A afirmação é do técnico Celso Roth, em entrevista gravada pela Fifa neste domingo, no hotel em que o time brasileiro está hospedado, e que será exibida pelo placar eletrônico do estádio Mohammed Bin Zayed antes da partida contra o Mazembe, nesta terça-feira, pelas quartas de final do torneio.

"Estamos vivendo o clima do Mundial. Trouxemos os jogadores vários dias antes da estreia para que eles se adaptassem totalmente ao fuso horário. Também levamos todo o grupo para ver o adversário jogar, pois é muito melhor do que ficar mostrando somente vídeos. Estamos bem preparados", disse Roth.

O técnico também gravou uma mensagem de agradecimento à torcida do Inter, que deve comparecer em bom número a Abu Dabi na terça-feira - são esperados quatro mil colorados, que estão hospedados em sua maioria na cidade de Dubai.

"A presença da torcida é muito importante para nós. A gente também precisa desta energia, ainda mais que estamos jogando longe do Brasil. Vai ser uma festa bonita", imagina o comandante.