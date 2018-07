Roth diz que Inter não pode focar decisão no Mundial

O técnico Celso Roth procurou nesta terça-feira, durante evento oficial do Mundial de Clubes promovido pelo Internacional e pela Fifa, conter a euforia do time gaúcho para a competição. Enquanto o comandante da Inter de Milão, Rafael Benitez, garantiu que já pensa em uma eventual decisão contra os brasileiros, Roth ponderou que é preciso antes pensar na semifinal.

O Internacional estreia no dia 14 de dezembro contra Mazembe ou Pachuca e, se vencer, está na final. "Tanto um como outro (Mazembe e Pachuca) podem nos trazer imensas dificuldades. O certo é que não podemos falar em final antes de passar pela semifinal", assegurou o treinador, que já avaliou os possíveis adversários.

"Temos material sobre os possíveis adversários e vamos mostrar oportunamente para os jogadores. O Mazembe, por exemplo, tem a força do futebol africano, com velocidade e potencial físico. Já o Pachuca é um time de muita tradição, que tem um futebol técnico", analisou.

Sobre a preparação do Internacional para a competição, Roth contou que tudo está saindo conforme o planejado. "Estamos procurando controlar o desgaste, pois estamos no final de uma temporada que teve mais de 70 jogos. Ainda vamos trabalhar a parte tática e técnica nos próximos dias para chegarmos da maneira como queremos. Tudo foi planejado. Conseguimos administrar tudo da melhor maneira", garantiu.

O treinador comentou ainda sobre algumas de suas opções na lista de jogadores relacionados, como deixar o atacante Edu fora e incluir o meia Oscar. "Cada posição conta com duas alternativas. O Oscar foi escolhido pelo critério técnico. Ele pode participar tanto da linha de três no meio como no ataque", explicou Roth.