Roth elogia jogadores, mas evita empolgação no Cruzeiro Celso Roth não poupou elogios aos jogadores do Cruzeiro, depois da vitória sobre o Vasco, por 3 a 1, no duelo entre os dois primeiros colocados da tabela do Brasileirão. Para o treinador, o grupo tem mostrado grande evolução desde que assumiu o cargo, no mês passado.