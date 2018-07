Roth elogia Martinuccio e mantém argentino como titular

O jogo será o quarto de Martinuccio com a camisa do Cruzeiro. Mesmo parado desde maio, ele se entrosou rápido com a equipe e ganhou a confiança do torcedor, que até já exagerou no apelido de "Messinuccio". O argentino diz ter se surpreendido com o bom retorno depois de praticamente cinco meses sem jogar.

"Eu me surpreendi depois do jogo contra o Flamengo, achei que ficaria muito cansado, mas fiquei muito bem. Se conseguir jogar 90 minutos contra o Corinthians, jogarei. Estou me sentindo bem. Fiquei dois meses na academia. Agora estou muito contente. Com o passar dos jogos, vou me sentir melhor", Martinuccio.

Como Celso Roth não pode contar com Wallyson nem com Wellington Paulista, machucados, Martinuccio já virou peça fundamental no esquema do treinador. "O Martinuccio é importante porque nos dá, além da qualidade técnica, a profundidade. No jogo contra o Flamengo, ele deu o primeiro passo dele, e muito bem. Primeiro passo é taticamente, correr bastante e ajudar. É jogador com consciência tática grande", comentou Roth.

A única mudança na equipe do Cruzeiro para pegar o Corinthians será o retorno de Thiago Carvalho, que cumpriu suspensão diante do Flamengo, na rodada passada. Com isso, Mateus volta para o banco. Souza, que também estava suspenso para pegar os cariocas, volta entre os relacionados.

Confira os 19 atletas convocados para o jogo contra o Corinthians:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Zagueiros: Léo, Mateus e Thiago Carvalho;

Laterais: Ceará e Diego Renan;

Volantes: Charles, Everton, Leandro Guerreiro, Marcelo Oliveira e Willian Magrão;

Meias: Elber, Montillo, Tinga e Souza;

Atacantes: Anselmo Ramon, Borges e Martinuccio.