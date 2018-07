Roth esboça Inter com time reserva na semifinal da Copa do Brasil

Com o foco em tentar escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Internacional deverá ir a campo com um time misto para enfrentar o Atlético-MG, quarta-feira à noite, no Independência, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, o elenco começou a preparação para esse duelo e Celso Roth indicou que mais uma vez vai poupar os titulares.

O time foi escalado com: Keiller; William, Alan, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Seijas, Anderson e Valdivia; Aylon. Desses, só Ernando e Eduardo Henrique foram titulares no decepcionante empate em 1 a 1 com o então lanterna Santa Cruz, sábado, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Naquele jogo, Eduardo Henrique foi expulso, o que o tira do duelo contra o Palmeiras, domingo.

Outro titular que deve ser utilizado na Copa do Brasil é Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão diante do Santa Cruz e está descansado. Danilo Fernandes, Ceará, Geferson, Sasha, Vitinho e Alex realizaram um trabalho regenerativo nesta segunda e não treinaram no campo do CT.

O volante Fabinho foi liberado para viajar e conhecer sua filha, que nasceu em Natal (RN), e também não deve enfrentar o Atlético. A definição do time, porém, vai acontecer na manhã de terça-feira, quando o elenco treina pela última vez antes da viagem a Minas Gerais.

Na partida de ida, semana passada, o Internacional perdeu por 2 a 1 em casa, o que exige uma vitória em Belo Horizonte, exceto por 1 a 0. Se o Inter ganhar por 2 a 1, a definição do finalista será nos pênaltis. No Brasileirão, o time gaúcho é o 16.º colocado, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.