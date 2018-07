Roth esboça Inter com Valdivia e Sasha para encarar a Ponte Preta

O primeiro treino da semana no Internacional trouxe novidades promovidas pelo técnico Celso Roth. Nesta segunda-feira pela manhã, o treinador colorado comandou um trabalho tático e esboçou a equipe com as presenças de Valdivia e Eduardo Sasha para encarar a Ponte Preta na quinta-feira, no Beira-Rio, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar das presenças deles no treinamento, Roth ainda não os confirmou como titulares. O treinador não poderá contar com o veterano Ceará, fora por lesão muscular na coxa, o que deve fazer William retornar à posição de origem, na lateral direita, e abrir uma vaga no meio. Valdivia é o favorito para ocupar esta posição.

Já Eduardo Sasha ganhou nesta segunda-feira a vaga de Alex. Por opção, Roth deixou o veterano meia no banco e recuou o atacante, que dividiu a criação das jogadas com Valdivia durante a atividade.

A tendência é que Valdivia e Sasha sejam confirmados, o que deixaria o Inter com somente uma dúvida para a partida. Vitinho, em recuperação de um incômodo na coxa direita, não treinou nesta segunda-feira, mas também não está descartado para quinta. Sem ele, Aylon trabalhou entre os titulares.

Assim, Roth deve escalar o Inter diante da Ponte Preta com: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Anselmo, Rodrigo Dourado, Eduardo Sasha, Anderson e Valdívia; Aylon (Vitinho). O confronto é decisivo para o time colorado, que está desesperado na luta contra o rebaixamento em 17.º, com 38 pontos.