Roth escala Cavenaghi no meio-campo do Internacional

Com a alteração, o treinador manteve a formação no esquema 4-5-1, com apenas Leandro Damião no ataque. Na segunda, Roth havia cogitado escalar Cavenaghi mais adiantado, ao lado de Damião.

Mais atrás, o técnico deixou Bolatti logo à frente da zaga, junto de Wilson Matias. A zaga será formada por Índio e Sorondo. O Inter deverá enfrentar o Jaguares, do México, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, com: Lauro; Nei, Índio, Sorondo e Kléber; Wilson Matias, Bolatti, Guiñazu, Zé Roberto, Cavenaghi; Leandro Damião.

Confira os jogadores relacionados para a partida:

Goleiros: Lauro e Renan;

Laterais: Daniel, Kleber, Nei;

Zagueiros: Índio, Rodrigo e Sorondo;

Volantes: Bolatti, Glaydson, Guiñazu e Wilson Matias;

Meias: Andrezinho, Oscar e Zé Roberto;

Atacantes: Alecsandro, Cavenaghi e Leandro Damião.