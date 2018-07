Roth escala Ilan e Edu no ataque do Internacional O técnico Celso Roth comandou um treino tático nesta terça-feira no Beira-Rio e indicou que a dupla de ataque do Internacional será formada por Edu e Ilan contra o Santos, na quarta-feira, na Vila Belmiro, em partida adiada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.