Roth exalta jovens do Cruzeiro após vitória sobre Flu

RIO - Mesmo sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi até o Rio e conseguiu carimbar a faixa do campeão Fluminense no último domingo, ao vencer por 2 a 0, pela 36.ª rodada. Alguns dos principais responsáveis pelo resultado foram os jovens Alisson e Élber, muito elogiados pelo técnico Celso Roth.

"A gente põe estes jogadores para jogar porque eles tem valor. Então a minha expectativa é que eles continuem assim. São jogadores que tem qualidade e que vão ajudar", declarou o treinador. "O Cruzeiro fez uma boa partida e poderia ter vencido até ter por mais, com todo respeito ao Fluminense", completou.

Élber foi um dos destaques da equipe e marcou um belo gol, o segundo da vitória. O jogador vai ganhando cada vez mais espaço e pode se tornar peça importante no elenco na próxima temporada.

"É um gol que eu estava batalhando bastante. Graças a Deus veio no momento certo, veio na oportunidade que eu tive e eu espero dar continuidade no trabalho. O mais importante foi o empenho da equipe que batalhou nos 90 minutos e saiu com um grande resultado", comentou.