Roth exalta vitória e planejamento do Inter para Mundial O técnico Celso Roth avaliou que o desempenho da equipe mista do Internacional na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, neste domingo, no Engenhão, dificultou o seu trabalho na definição do grupo que vai disputar o Mundial de Clubes. O treinador aprovou o confronto, que serviu para fazer testes na equipe, e elogiou o desempenho dos jogadores no triunfo.