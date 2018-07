Roth falta à reapresentação pela 3ª semana seguida Terça-feira agora é dia de Celso Roth resolver problemas pessoais em Porto Alegre. Nesta tarde, pela terceira semana seguida, o treinador não se reapresentou com o restante do elenco do Cruzeiro para dar início às atividades visando o jogo do fim de semana. No domingo tem clássico contra o Atlético-MG, que vale, para o rival, a chance de uma vaga na fase de grupos da Libertadores.