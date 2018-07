Roth faz mistério, mas confirma Vitinho no Inter contra a Ponte Preta

O técnico Celso Roth fez mistério, mas confirmou a presença de Vitinho entre os titulares do Internacional para o jogo contra a Ponte Preta, nesta quinta, no Beira-Rio. O atacante era a maior dúvida do treinador para o duelo que pode tirar o time gaúcho momentaneamente da zona de rebaixamento.

Vitinho participou normalmente das atividades desta tarde quando o portões estiveram abertos, com a presença da imprensa. O atacante era dúvida em razão de dores musculares que o fizeram treinar em separado na segunda-feira. Mas, na terça, voltou a trabalhar normalmente, assim como aconteceu nesta quarta.

Celso Roth abriu os trabalhos quando os jogadores faziam treino recreativo. Com os portões fechados, ele tentou sustentar o mistério. Roth deve escalar o Inter nesta quinta com Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Anselmo, Sasha, Anderson e Valdívia; Vitinho.

No treino desta quarta, a comissão técnica do Inter recebeu a visita do ex-vice de futebol do clube, Carlos Pellegrini. Ele conversou com membros da atual diretoria e da comissão técnica da equipe gaúcha.

Com 38 pontos, o Inter ocupa o 17º lugar na tabela do Brasileirão, na zona de rebaixamento. Já a Ponte, com poucas ambições nesta reta final do campeonato, tem 45 e é a 11ª colocada.