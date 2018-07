Roth faz mistério, mas indica Anselmo Ramon titular

O que se viu foi Anselmo Ramon posicionado junto com os outros 10 titulares do time, indicando que deve ser ele o titular no comando de ataque do Cruzeiro. O jogador, que volta de suspensão, disputa posição com Wellington Paulista, que jogou e fez gol contra o Coritiba e, com isso, ganhou moral.

Assim, a tendência é o time ter: Fábio; Ceará, Thiago Carvalho, Leandro Guerreiro e Everton; Charles, Marcelo Oliveira, Tinga e Montillo; Anselmo Ramon e Martinuccio.

O clássico ganhou nova função para o Cruzeiro nesta sexta-feira, quando a CBF informou que, se o São Paulo for campeão da Sul-Americana, terá que defender o título em 2013 e não poderá jogar a Copa do Brasil, pela coincidência de datas. Assim, seria aberta uma vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil.

E o Cruzeiro disputa essa vaga contra Vasco e Botafogo. Mas, para terminar o Brasileirão à frente dos rivais, tem que vencer o Atlético, torcer para o Vasco perder do Fluminense e para o Botafogo não vencer o Flamengo. Mas, como esse jogo acontece sábado, basta uma vitória botafoguense para o clássico mineiro voltar a valer nada para o Cruzeiro.