Roth faz mistério sobre time do Inter para domingo

"Não temos definido publicamente sobre o que iremos fazer. O certo é que seguiremos o nosso planejamento. Mesmo com a perspectiva única do Mundial no final de ano, é importante que façamos uma boa apresentação", disse Roth, incomodado com a série de seis rodadas sem vitória do time no Campeonato Brasileiro.

"A luz amarela está acesa em função dos últimos resultados. Isso é bom para que gente busque a melhora em todos os sentidos. Vamos ter que ficar prontos para o dia 14 (estreia no Mundial), mas nos últimos jogos do Brasileirão vamos ter que apresentar indícios desta evolução", continuou o treinador.

O último triunfo colorado aconteceu há mais de um mês: 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no dia 10 de outubro, no Beira-Rio. Desde então, o time colecionou quatro empates (Grêmio, Santos, Fluminense, Atlético-GO) e duas derrotas (Flamengo e Avaí).

A novidade do Inter para o jogo de domingo pode ser o retorno de Tinga, que se recupera de lesão. "Vai depender do próprio Tinga. Se ele participar normalmente das atividades, terá condição de participar do jogo. É um jogador importante e experiente que queremos contar", disse Roth.