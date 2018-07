Roth faz testes no meio-campo, mas não confirma escalação do Inter

O técnico Celso Roth dedicou o treino desta sexta-feira a aliviar o clima no Internacional, após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Ainda sob a ameaça de rebaixamento no Brasileirão, o treinador promoveu treino recreativo e dispensou pouco tempo para testar a formação que será titular neste sábado, contra o Santa Cruz, no Beira-Rio.

Antes do recreativo, Roth promoveu testes no meio-campo, mas não confirmou a escalação da equipe gaúcha, que segue na beira da zona da degola. O técnico esboçou mudanças porque não poderá contar com a dupla de volantes formada por Anselmo e Rodrigo Dourado, que cumprirão suspensão neste fim de semana.

Fabinho e Eduardo Henrique são os candidatos mais prováveis a herdar as duas vagas. Mas Anderson e Alex, que ficou de fora da rodada passada, também tem chances de serem titulares no setor. Roth chegou a esboçar uma formação no meio-campo com William, Alex e Eduardo Sasha.

Mas o provável time do Inter deve ter Danilo; Ceará, Paulão, Ernando e Geferson; Fabinho, Eduardo Henrique, William, Alex e Eduardo Sasha (Anderson); Vitinho.