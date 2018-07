Roth fecha o treino e esconde escalação do Inter para clássico

O técnico Celso Roth não quis saber de dar pistas ao rival sobre a escalação que entrará em campo no fim de semana. Nesta sexta-feira, fechou o treino do Internacional à imprensa e escondeu a escalação que vai a campo para encarar o Grêmio no domingo, na Arena, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal dúvida é em relação ao substituto de Alex, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Valdivia e Eduardo Sasha são os favoritos à vaga. Há, ainda, a possibilidade de Fabinho ser o escolhido, caso o treinador opte por uma formação mais defensiva.

Mas Roth também pode armar uma surpresa para o clássico, principalmente após a ótima atuação da equipe reserva na vitória de quarta-feira sobre o Santos. O volante Eduardo Henrique, por exemplo, fez sua melhor partida com a camisa colorada e pode ser mantido entre os 11 titulares.

A tendência, no entanto, é que Alex seja a única mudança em relação ao time que bateu o Flamengo no último domingo. O Inter deve levar a campo no Gre-Nal: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Ceará; Anselmo, Rodrigo Dourado, Gustavo Ferrareis, Seijas e Eduardo Sasha (Valdívia); Vitinho.

Após o treino, Celso Roth concedeu entrevista coletiva e explicou o motivo do mistério. "Estamos firmes no nosso propósito, que é fazer o melhor possível sempre. A escalação, como vocês sabem, será divulgada uma hora antes do jogo", declarou.