Roth fecha preparação e define Inter com cinco titulares para a semifinal

O técnico Celso Roth definiu nesta terça-feira a escalação do Internacional para encarar o Atlético-MG na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, na quarta, no Beira-Rio. Como já era esperado, o time gaúcho entrará em campo com uma escalação alternativa, mas terá o reforço de cinco titulares.

Roth montou o time com o goleiro Danilo Fernandes, o lateral William, o zagueiro Paulão, o volante Rodrigo Dourado e o meia Alex, todos considerados titulares. Com isso, o Inter entrará mais reforçado do que diante do Santos, na quarta-feira passada, quando teve somente três titulares.

A opção por uma escalação alternativa se dá pela péssima campanha colorada no Campeonato Brasileiro. Apenas na 15.ª colocação, o Inter tem 37 pontos, dois acima da zona de rebaixamento. Para evitar uma inédita degola, Roth já deixou claro que a prioridade é o Brasileirão e, por isso, tem poupado titulares na Copa do Brasil.

Diante do Santos deu certo. Depois de perder por 2 a 1 na ida, na Vila Belmiro, o Inter venceu por 2 a 0 na volta, mesmo repleto de reservas, e garantiu a classificação com uma de suas melhores atuações nos últimos meses.

Além do maior número de titulares, outra novidade na escalação é a presença de Anderson. Encostado no elenco e sem convencer, o meio-campista foi o protagonista de uma confusão na semana retrasada, quando agrediu com um soco no rosto o lateral William. Passadas quase duas semanas, ambos serão titulares nesta quarta.

Sem maiores mistérios, Roth definiu a escalação do Inter para encarar o Atlético-MG com: Danilo Fernandes; Fabinho, Alan Costa, Paulão e Geferson; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Alex, Anderson e William; Aylon. O duelo de volta acontecerá no dia 2 de novembro, no Independência.