Roth festeja 'serenidade' trazida por vitória no Vasco antes de clássico com Flu Em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro, o Vasco conseguiu voltar a dar uma alegria aos seus torcedores ao vencer o América-RN por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, em São Januário, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O peso do resultado foi exaltado pelo técnico Celso Roth, que vê sua equipe ganhar novo ânimo antes do clássico deste domingo, contra o vice-líder Fluminense, às 16 horas, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão.