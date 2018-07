Roth garante enxergar evolução no Inter após 4ª derrota seguida no Brasileirão

A derrota por 3 a 1 para o Atlético Mineiro, domingo, no Independência, afundou o Internacional na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas, ainda assim, o técnico Celso Roth enxergou aspectos positivos no confronto válido pela 27ª rodada. Para ele, o seu time teve atuação consistente, com bom desempenho de vários jogadores.

"O Gustavo foi muito bem, o Aylon brigando muito bem, o Alex teve uma atuação muito boa na posição que sabe jogar bem. Rodrigo e Bob foram bem. O Sasha teve que sair, entrou o Valdívia, com característica diferente e teve participação boa", enumerou Roth sobre a atuação dos seus jogadores.

Assim, o treinador garantiu que o Inter tem apresentado evolução, mesmo reconhecendo que isso vem demorando a ocorrer e que o time acumule quatro derrotas seguidas no Brasileirão. "Estamos evoluindo como equipe, mesmo tendo levado um tempo grande. Estamos seguindo um caminho bem interessante", comentou.

Com o revés, o Inter soma 27 pontos, na 18ª colocação no Brasileirão, a quatro da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O time gaúcho volta a jogar na próxima quarta-feira, quando vai visitar o Santos, na Vila Belmiro, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.