Roth indica entrada de Anselmo no meio-campo do Inter contra o Santos Na luta para encerrar um longo jejum no Brasileirão, no qual acumula 14 partidas seguidas sem vitórias, o Inter realizou um treino coletivo na tarde de terça-feira no CT Parque Gigante, onde o técnico Celso Roth escalou o time titular que deverá ir a campo para enfrentar o Santos, nesta quinta, às 21 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada da competição nacional.