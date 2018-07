Roth indica retorno de William à lateral e Dourado dá susto em treino do Inter

A quinta-feira foi de jornada dupla no Internacional. O técnico Celso Roth comandou treinos pela manhã e à tarde visando o confronto diante da Ponte Preta na quinta que vem, no Beira-Rio, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, o time gaúcho precisa vencer para não ficar em situação ainda mais desesperadora.

Pela manhã, Roth dividiu o elenco por setores e William apareceu compondo a defesa com Paulão, Ernando e Geferson. O jogador vem atuando como meia, mas pode voltar à lateral também por causa da lesão muscular de Ceará, que segue fazendo tratamento e sequer apareceu no gramado nesta quinta.

Já durante a tarde, o elenco colorado levou um susto. Roth comandou um trabalho tático e técnico e na reta final da atividade, o volante Rodrigo Dourado se chocou com o meia Seijas e caiu sentindo bastante dores no tornozelo. Ele precisou deixar o campo e foi encaminhado ao vestiário, mas, a princípio, não preocupa.

Roth não indicou qual será a escalação para o decisivo confronto da semana que vem. Com 38 pontos, a equipe colorada ocupa a 17.ª colocação na tabela, um ponto atrás do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.