Roth intensifica treinos e indica mudanças no Vasco

Quem garante é o próprio técnico. "Posso mudar o time, sim. Promovi no final da semana passada um coletivo com os jogadores que não estão participando das partidas. Consegui dar uma olhada e observar as características de alguns atletas. Fizemos um trabalho de 60 minutos e posso dizer que foi bem interessante. Agora, com essas percepções, podemos mudar algumas coisas no sentido de nome e característica, principalmente", declarou Celso Roth, nesta segunda-feira.

A mudança mais provável está no gol, com a volta do uruguaio Martín Silva. "Depois do jogo contra o Palmeiras (há duas rodadas), eu disse que o Martín era o titular do Vasco. Ele continua sendo, mas precisava de mais tempo para treinar. Agora ele está tendo isso, e, se as coisas continuarem dentro da normalidade, ele será o goleiro titular no domingo", afirmou Roth.

A parada de dez dias entre uma partida e outra foi exaltada pelo treinador. "Esse período de treinos veio numa boa hora, pois tivemos uma sequência de 10 jogos em 35 dias. Só conseguimos treinar na semana da minha chegada. Para uma sequência grande como essa, o time teve um rendimento físico interessante. Apesar disso, temos que ter um cuidado, pois já estamos no meio da temporada", pontuou.

"Temos que melhorar a condição dos jogadores que estão um pouco atrás e controlar a dos que estão com uma sequência forte de jogos. A partir de amanhã (terça) vamos trabalhar a parte técnica e tática visando essa sequência de jogos", explicou o técnico.