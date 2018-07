Roth lamenta derrota do Inter para o lanterna: 'Jogo de baixo nível técnico'

A derrota por 1 a 0 para o lanterna América Mineiro, na noite de segunda-feira, manteve o Internacional na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e levou o técnico Celso Roth a lamentar mais uma vez a péssima fase da equipe. O treinador avaliou que o seu time teve o controle do duelo no Independência, mas reconheceu que o confronto foi de nível técnico ruim.

"Acho que foi um jogo de baixo nível técnico. Mas o Inter teve seus momentos, Controlou praticamente o tempo todo", afirmou Roth, que lamentou a "sina" de gols sofridos nos minutos finais das partidas - Michael marcou o gol da vitória do América-MG aos 44 minutos do segundo tempo.

Roth também precisou justificar a demora para realizar substituições no Inter. E o treinador avaliou que embora as entradas de Seijas e Nico López nas vagas de Anselmo e Eduardo Sasha tenham tornado a sua equipe mais ofensiva, também deixaram a defesa mais vulnerável, dando espaços para o adversário, que acabou conseguindo a vitória. "Um jogo desses engana e muito. Mexi aos 29. O Seijas entrou ficamos mais ofensivos, mas defensivamente começamos a sofrer. A gente procura primeiro não perder o jogo. Quando abrimos o time e fomos para frente, tentamos ser ofensivos, levamos um gol", disse.

Com 27 pontos, o Inter ocupa o 18º lugar no Brasileirão. O próximo compromisso do time será pela Copa do Brasil. Após superar o Fortaleza por 3 a 0 em casa, vai visitar o adversário na próxima quinta-feira, no Castelão, no jogo de volta das oitavas de final.