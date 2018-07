Roth lamenta erros e diz que Vasco precisa reconquistar a torcida

O técnico Celso Roth não escondeu a decepção com a derrota do Vasco por 4 a 1 para o Palmeiras, domingo, em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele admitiu que a sua equipe cometeu muitos erros, classificado como "inexplicáveis" pelo treinador, no primeiro tempo, quando o adversário abriu 3 a 0 com extrema facilidade.

"Tivemos erros no primeiro tempo, infelizmente, e isso acabou determinando o resultado do jogo. O Palmeiras está numa fase muito boa. Eles tiveram oportunidades, marcaram os gols e administraram no segundo tempo. Explicar uma derrota não tem como, pior ainda o que aconteceu no primeiro tempo. Tínhamos a expectativa de fazer um grande jogo, mas fomos surpreendidos pelas coisas que aconteceram", afirmou.

Roth reconheceu que o Vasco precisará reconquistar o apoio da torcida, que foi em bom número a São Januário, confiante após o time vencer os últimos três jogos. "A torcida veio depois de um tempo com a esperança, uma expectativa positiva. Infelizmente, nós frustramos o torcedor. Temos que reconquistá-lo. Só podemos fazer isso com resultados positivos", disse.

O treinador vascaíno, porém, garante enxergar aspectos positivos no desempenho do time desde a sua chegada. Para Roth, o que falta mesmo é a equipe embalar uma sequência no Brasileirão para deixar a zona de rebaixamento.

"Em relação ao que penso do futuro, posso dizer que desde que cheguei aqui, tivemos nove partidas, com cinco vitórias e quatro derrotas. Até então, o Vasco não tinha vencido no Brasileiro. O que nos deixa frustrado é o fato de termos a possibilidade de fazer algo melhor e não conseguirmos. Erramos e temos que nos recuperar. Não podemos lamentar o tempo todo. Eu tenho uma expectativa positiva, pois vejo sinais positivos nessa equipe. Infelizmente, quando podemos dar um salto de qualidade, acabamos tendo um revés", comentou.

Com 12 pontos, o Vasco está em antepenúltimo lugar no Brasileirão. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Corinthians no Itaquerão.