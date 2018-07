Roth mantém mistério e fecha último treino do Inter para o clássico

O técnico Celso Roth manteve o mistério adotado nos últimos dias e fechou o treino do Internacional neste sábado à imprensa. Na véspera do importante clássico diante do Grêmio, na Arena, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador fez de tudo para esconder a escalação que atuará neste Gre-Nal.

Com isso, as duas equipes só deverão ser conhecidas minutos antes do confronto, uma vez que Renato Gaúcho também tem adotado mistério nas atividades do Grêmio. Neste sábado, Roth permitiu que a imprensa acompanhasse somente o aquecimento colorado, antes de pedir a saída dos jornalistas.

Na privacidade, o treinador definiu a escalação para domingo e realizou os últimos ajustes no time. A principal dúvida é em relação ao substituto do meia Alex, suspenso. Eduardo Sasha, que marcou gols contra o Flamengo e o Santos nas últimas duas partidas do Inter, é o favorito para a vaga.

Só que Roth ainda pode realizar outras alterações na escalação. Há a possibilidade de uma formação mais conservadora, o que poderia dar chance a Eduardo Henrique, um dos destaques da vitória de quarta sobre o Santos. Fabinho também pode entrar. Por outro lado, Ferrareis e Seijas correm o risco de deixar o time.

Quem está de volta é o lateral William, após cumprir suspensão e se envolver em confusão com Anderson, por quem foi agredido. Assim, Ceará, que deve ficar com a braçadeira de capitão na ausência de Alex, deve atuar na esquerda.