Roth mantém William no meio e escala Eduardo Sasha como titular no Inter

No treino desta sexta-feira o técnico Celso Roth indicou o time titular do Internacional que enfrentará o Sport, domingo, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda sem Vitinho, que sentiu um problema no pé, Eduardo Sasha ganhou uma vaga no ataque.

Outro destaque do treino tático foi o lateral-direito William, mantido no meio-campo. Medalhista de ouro com a seleção olímpica, ele voltou a treinar no Inter e foi testado por Roth na nova função. Deve, assim, ajudar na armação ao lado de Seijas e Valdívia.

No treino desta sexta-feira, o Internacional teve a seguinte escalação: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, William, Valdívia e Seijas; Eduardo Sasha. Já os reservas atuaram com: Marcelo Lomba; Rak, Eduardo, Alan Costa e Geferson; Fernando Bob, Jair, Eduardo Henrique e Anderson; Nico López e Ariel.

Sem vencer há 13 partidas no Brasileirão, o Internacional está no caminho certo para encerrar a fase negativa, segundo avaliou Roth. Para o treinador, o sistema defensivo já está ajustado. Falta, apenas, corrigir os erros ofensivos.

"Estamos trabalhando e muito. Conquistar o resultado é persistência, e que seja o mais rápido possível", avisou o treinador nesta sexta. "Os jogadores estão se entregando. Fizeram um jogo intenso contra o São Paulo. A entrega e a participação os jogadores terão sempre. Melhoramos a nossa performance defensiva. Temos que melhorar a nossa ofensiva. Para isso estamos trabalhando."