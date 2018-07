Roth nega má vontade e elogia 2º tempo do Cruzeiro Apesar do fraco desempenho no 1º tempo e da segunda derrota seguida, Celso Roth negou qualquer sinal de má vontade no elenco do Cruzeiro, que não tem maiores ambições no Brasileirão. Para o treinador, o desempenho no segundo tempo da partida contra a Ponte Preta comprova a motivação da equipe.