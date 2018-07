Roth perde Borges e lamenta série de desfalques

O atacante, que vem sendo reserva, sequer viaja com o elenco para Campinas. "Ele (Borges) fez um exame e está com dor. O Borges ainda sente dores no tornozelo e está fora do jogo. Infelizmente", explicou Celso Roth, negando que a ausência do ex-jogador do São Paulo seja uma decisão técnica dele.

O treinador não sabe se vai poder contar com Thiago Carvalho em Campinas. O defensor está com dores na coxa e não treinou nesta terça-feira. Como o titular Victorino voltou machucado da seleção uruguaia e Léo também reclama de dores, Rafael Donato pode ser titular diante da Ponte Preta.

"A gente encaminhou o time, mas temos mais um treinamento amanhã (quarta). O Léo deixou o treino com um desconforto, o Thiago Carvalho não treinou. Tem o Borges, que pode nem viajar. O Tinga está fora, Montillo fora, Victorino fora. Os demais participaram do treinamento, vamos ver amanhã", comentou Cuca, em entrevista coletiva.

A única modificação que fez por opção tática no treino desta terça-feira foi Charles no lugar de Willian Magrão. "O Celso (Roth) estava decidindo, me colocou no time titular, mas não tem nada decidido. Saberemos horas antes da partida quem vai jogar. Tem que treinar e esperar a oportunidade, para poder pegar a vaga de novo", comentou Charles.