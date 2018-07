Roth promove entradas de Ceará na lateral esquerda e Alex no meio-campo do Inter

Ainda em busca do time ideal, o técnico Celso Roth deve promover a entrada de dois jogadores mais experientes no Internacional para o duelo contra o Atlético Mineiro, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No trabalho realizado neste sábado, o treinador optou por improvisar o lateral-direito Ceará, de 36 anos, no lado esquerdo, enquanto que o meia Alex, de 34, foi colocado no meio de campo na vaga do jovem Valdívia.

Quem também seguirá na equipe é o meia Gustavo Ferrareis. A dupla de ataque será formada por Eduardo Sasha e Aylon. O meia venezuelano Seijas e o atacante uruguaio Nico López começarão no banco de reservas por opção do treinador.

A intenção de Celso Roth é que a experiência faça a diferença em momento tão complicado do Internacional na competição. O time colorado vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão e ocupa o 18.º lugar, com 27 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Para o duelo contra o Atlético, a provável escalação do Internacional terá: Danilo; William, Paulão, Ernando e Ceará; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Gustavo Ferrareis, Alex e Eduardo Sasha; Aylon.