Roth reclama de pressão e rejeita culpa no Internacional O técnico Celso Roth reclamou nesta sexta-feira da pressão sobre ele após a derrota do Internacional por 2 a 0 para o Mazembe, do Congo, nas semifinais do Mundial de Clubes. Sem assumir a responsabilidade pelo surpreendente tropeço, ele lembrou que não tinha sido questionado até o tropeço causado, segundo ele, por conta do excesso de gols perdidos.