Roth relaciona 19 jogadores para duelo do Cruzeiro

Entre eles, o meia Alisson, de 19 anos, fez a sua estreia na equipe profissional no último domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Engenhão. Ele substituiu Montillo no segundo tempo do duelo e agora espera ter uma nova chance de entrar em campo pelo time principal.

"Fico muito feliz com a oportunidade que o professor Celso me deu. Entrei e tentei ajudar o Cruzeiro da melhor forma possível, marcando e fazendo o simples, como venho fazendo sempre. Agora é manter para terminar o ano bem e começar o próximo ano bem também. Vou procurando trabalhar, e Deus vai recompensar no final", afirmou o jogador, em entrevista ao site oficial do Cruzeiro.

Antes de estrear diante do Fluminense, Alisson havia sido relacionado para o confronto com o Bahia, mas acabou não entrando em campo. E, agora, o atleta espera poder atuar pela primeira vez apoiado pela torcida cruzeirense em um jogo em casa. "Com certeza fica um gostinho a mais, de ver a torcida do Cruzeiro no estádio. Eu tenho que, se entrar, procurar fazer o melhor para a equipe do Cruzeiro", completou.

Já o meia Élber deve ficar no banco neste domingo depois de ter recebido uma chance na equipe titular diante do Fluminense. Ele aproveitou o fato de que Martinuccio e Fabinho não puderam atuar e chegou a marcar um dos gols na equipe mineira no triunfo sobre o campeão brasileiro.

No duelo diante do Coritiba, o Cruzeiro também terá como novidade o retorno do goleiro Fábio, que não enfrentou o Fluminense por causa de dores na panturrilha.

Confira os 19 jogadores relacionados para o jogo contra o Coritiba:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Ceará, Diego Renan e Mayke.

Zagueiros: Mateus e Thiago Carvalho.

Volantes: Charles, Leandro Guerreiro, Marcelo Oliveira e Willian Magrão.

Meias: Alisson, Elber, Montillo, Souza e Tinga.

Atacantes: Fabinho, Martinuccio e Wellington Paulista.