Roth repete escalação e define Inter para o Mundial

Assim, o Internacional deve mesmo estrear no Mundial, em 14 de dezembro contra Pachuca ou Mazembe, com Giuliano no banco de reservas. A equipe treinou nesta terça com: Renan; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Wilson Matias, Guiñazu, Tinga e D"Alessandro; Alecsandro e Rafael Sóbis.

Preocupado com a estreia no Mundial, Roth exigiu dos jogadores marcação sob pressão e atenção no posicionamento tático. Também fez um trabalho especial de finalização, focando chutes e cabeceios.

O elenco do Internacional segue para Abu Dabi nesta quarta-feira, a partir do meio-dia. A viagem deve ocorrer em 16 horas, contando uma parada para reabastecimento em Lagos, na Nigéria.