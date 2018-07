Roth se diz preocupado com lesões antes do Mundial Faltando cerca de 50 dias para o Mundial de Clubes, em Abu Dabi, Celso Roth afirmou nesta sexta-feira que está preocupado com o risco de lesões no elenco do Internacional. Para evitar decepções às vésperas do torneio, o técnico avisou que poupará alguns atletas na reta final do Brasileirão, apesar de pregar foco na busca pelo título nacional.