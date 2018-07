Roth tem dúvida na escalação do Cruzeiro para clássico com Atlético-MG BELO HORIZONTE - O técnico Celso Roth admitiu nesta quarta-feira que ainda tem dúvida sobre a escalação do Cruzeiro para o clássico contra o Atlético-MG, domingo, no Independência, pela última rodada do Brasileirão. Ele pode ficar sem os volantes Tinga e Willian Magrão, ambos com problemas médicos, e não definiu entre Anselmo Ramon e Wellington Paulista no ataque.